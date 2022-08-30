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Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

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Giriş: 30.08.2022 21:20
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Ankara Gölbaşı'ndaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken suçüstü yakalandı.
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