30 Ağustos 2022, Salı
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Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Ankara Gölbaşı'ndaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken suçüstü yakalandı.