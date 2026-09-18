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Giriş Tarihi:
18 Eylül 2026 08:56
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Büşra bebek olayında Diyarbakır'da 1 gözaltı
Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletildi. Kardeşlerinin ifadesi doğrultusunda Büşra bebeği çadırdan alıp götürdüğü öne sürülen kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.
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