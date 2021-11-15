UNESCO’nun ülkemizde tek koruma altına aldığı Divriği Ulu Camisi’nde çalışmalar yeniden başladı

UNESCO’nun ülkemizde koruma altına aldığı ilk eser olan Divriği Ulu Camisi’nde yarım kalan restorasyon faaliyetleri tekrar başlıyor. Çalışmaların 800 gün içinde tamamlanıp caminin kapılarını ibadete açması bekleniyor.

Sivas Divriği'de 8 asır evvel yapılan Divriği Ulucami ve Darüşşifasında yarım kalan restorasyon çalışmalarına tekrar başlanılacağı belirtildi. Anadolu Selçuklularının bitişik nizamda yapılan ve bir kadın ve bir erkek tarafından yaptırılan tek yapı olan ve UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasına süren restorasyon faaliyetlerine yüklenici firmanın çekilmesi sonucu 1.5 senedir ara verilmişti. Restorasyon çalışması için geçen aylarda tekrar ihaleye çıkılırken ihaleyi alan firmaya yer tesliminin yapıldığı açıklandı.

800 GÜNDE TAMAMLANACAK

Restorasyon çalışmalarının 800 gün içerisinde tamamlanarak 800 günün bitiminde caminin ibadete açılması planlanıyor.

GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Divriği Ulucami ve Darüşşifası eşsiz mimari özelliklerine rağmen baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor. Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor. İlk tecrübede ortaya çıkartılan ve aradan geçen 8 asra rağmen benzeri dahi yapılamayan caminin gizemi çözülemiyor.

10 BİN MOTİF HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Eserin en dikkat çekici özelliği ise üzerinde bulunan 10 binden fazla motifin hiçbirinin diğerine benzememesi ve hepsinin bilindik tekniklere aykırı olarak asimetrik olması. Yapının bu özellikleri ile Dünyada eşe benzeri bulunmuyor.