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Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’ye dönüşü resmiyet kazandı! İYİ Parti listeye eklemedi

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Giriş: 30.01.2021 10:46
Güncelleme:30.01.2021 10:47
Ümit Özdağ, ihraç kararını mahkemenin iptal etmesinin ardından yeniden resmi olarak İYİ Parti milletvekili oldu. TBMM’nin resmi internet sayfasındaki "sandalye dağılımı" sekmesinde Ümit Özdağ'ın ismi "İYİ Parti milletvekilleri" arasında yer aldı, Aynı uygulama İYİ Parti'nin internet sayfasına henüz işlenmedi.

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'ye dönüşü resmiyet kazandı. İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunmasının ardından Disiplin Kurulu kararı ile parti üyeliğinden ihraç edildi.

Ancak dava mahkemeden döndü. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasından bir hafta sonra, İYİ Parti Genel Merkezi Ümit Özdağ'la ilgili bildirimi TBMM'ye yaparak geri dönüşe resmiyet kazandırdı.

Ümit Özdağ'ın katılmasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 36'dan 37'ye çıktı. TBMM'nin resmi internet sayfasındaki "sandalye dağılımı" sekmesinde Ümit Özdağ'ın ismi "İYİ Parti milletvekilleri" arasında yer alırken aynı uygulama İYİ Parti'nin internet sayfasına henüz işlenmedi.

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