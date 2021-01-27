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Ümit Özdağ Meral Akşener'e sert çıkıştı: Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

Son dakika haberi... İP'in FETÖ ile bağlantısını deşifre eden , zehir zemberek açıklamalarına devam ediyor. Partiden ihraç kararının mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen saf dışı bırakılmaya devam Özdağ'a, 'in randevu vermediği ortaya çıktı. Akşener'e kızgın olduğunu belirten Özdağ, "Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Ümit Özdağ Meral Akşener'e sert çıkıştı: Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

'nin kurultayında ortaya çıkan kara listedekiler arasında partinin kurucu üyelerinden olan İstanbul milletvekili 'ın da isminin bulunması şoke etkisi yaratmıştı.

Parti içindeki gruplaşmayı itiraf eden Ümit Özdağ'ın özellikle İstanbul İl Başkanı Satuk 'nun FETÖ bağlantısını canlı yayında açıklaması siyasette yeni bir tartışma konusu ortaya çıkarmıştı.

Özdağ'ın İYİ Parti'nin FETÖ bağlantısını ortaya çıkarması ve diğer yöneticileri rahatsız etmiş, Özdağ önce disipline gönderilmiş sonra ihraç edilmişti.

Söz konusu ihraca itiraz eden Özdağ konuyu yargıya taşımıştı. . Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.

Tüm bu yaşananlar gündemde bomba etkisi yaratırken Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.

Hürriyet'in haberine göre, Ümit Özdağ, "Ben sözlerimin arkasındayım. Ne diyeyim şimdi, Buğra Kavuncu FETÖ'cü değil mi diyeyim" dedi.

Ümit Özdağ, cumartesi günü 'den görüşme talebinde bulunduğunu ancak henüz bir geri dönüşün olmadığını açıklayarak "Meral Hanım'a çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ ORAYA DA DAVET EDİLMEDİ
Mahkemenin iptal kararına rağmen henüz ihraç ile ilgili yeni bir işlem yapmayan İYİ Parti yönetimi, yeni sistem ile ilgili olarak tüm İYİ Partili vekillere bilgilendirme yaparken Ümit Özdağ'ı yine saf dışı bıraktığı ortaya çıktı. "Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" derken Özdağ'ın yeni parti kurup kurmayacağı büyük merak konusu oldu.

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