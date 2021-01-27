Ümit Özdağ Meral Akşener'e sert çıkıştı: Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

ÖZDAĞ ORAYA DA DAVET EDİLMEDİ

Mahkemenin iptal kararına rağmen henüz ihraç ile ilgili yeni bir işlem yapmayan İYİ Parti yönetimi, yeni sistem ile ilgili olarak tüm İYİ Partili vekillere bilgilendirme yaparken Ümit Özdağ'ı yine saf dışı bıraktığı ortaya çıktı. "Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" derken Özdağ'ın yeni parti kurup kurmayacağı büyük merak konusu oldu.

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