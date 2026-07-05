Hurda parçalarının sanata dönüşümü

Denizli’de yaşayan emektar demir ustası Turan Çetin, yarım asra yaklaşan mesleki birikimini sanatla harmanlayarak hurda metallere adeta hayat veriyor. Atık demir ve metal parçalarını usta dokunuşlarla eşsiz eserlere dönüştüren Çetin’in geri dönüşümü estetikle buluşturan bu çalışmaları, görenleri kendine hayran bırakırken büyük takdir topluyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Köksal Kılıç hurda metal parçalarının sanat dönüştüğü o anları görüntüledi.