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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu A Haber'de: Yakıttan tam 1 milyar TL tasarruf sağlanacak

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 13:25
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da olacak. Yapımı tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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