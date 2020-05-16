Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili flaş açıklamalar |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yönetimiyle katılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son blokunun yerleştirme töreni öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün inşasıyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete girecek işte o tarih...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yönetimiyle katılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son blokunun yerleştirme töreni öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün inşasıyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete alınması planlanıyor.

Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların yeni tip koronavirüse rağmen durmadığını ve devam ettiğini ifade etti.

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldı.

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.



Suyun içindeki blokların yerleştirilmesi ve köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı.

Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kule, 32'şer blokun yerleştirilmesiyle 318 metre yüksekliğe ulaşılacak. Böylece kuleler tamanlanmış olacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.