Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün saat 20:00'da A Haber'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu akşam A Haber canlı yayınında merak edilen ulaşım projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. İstanbul'da yarın hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, yeni metro yatırımları ve Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek süper hızlı tren projesi özel röportajın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin ulaşım vizyonuna ilişkin kritik detaylar saat 20.00'de A Haber ekranlarında paylaşılacak.