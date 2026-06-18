CHP'de kurultay tartışması! Özel: Tedbirimizi aldık

Özgür Özel, verdiği son röportajda yeni bir siyasi oluşum ya da mevcut bir partinin çatısı altında yol alınabileceğinin sinyalini verdi. Özel'in ekibinin, seçime girme yeterliliği bulunan bazı siyasi partilerle temas kurduğu iddiaları gündeme gelirken, CHP içinden olası bir ayrılığa kaç milletvekilinin destek vereceği tartışma konusu oldu. Ankara kulislerinde konuşulan senaryolar arasında Mansur Yavaş'ın kurulması muhtemel yeni partiye katılmayacağı yönündeki iddialar da dikkat çekti.