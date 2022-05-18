18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Atatürk Havalimanı kuzey-güney iniş pisti hüviyetini kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney pistleri havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetti. Doğu-batı pistleri ise acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulmaya devam edilecektir.” denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.