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Ukrayna’da mahsur kalan tahliye uçaklar ilk kez A Haber’de

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 15:41
Rusya İstanbul’da yapılan müzakere görüşmelerinden sonra Kiev ve çevresinden çekildi. Bölgedeki saldırılar neredeyse tamamen durdu. A haber ekibi savaş öncesi bölgedeki Türkleri tahliye etmek için gönderilen ve şu anda Borispol'de bekletilen A400M uçaklarını görüntüledi.
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