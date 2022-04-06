Ukrayna’da mahsur kalan tahliye uçaklar ilk kez A Haber’de

Rusya İstanbul’da yapılan müzakere görüşmelerinden sonra Kiev ve çevresinden çekildi. Bölgedeki saldırılar neredeyse tamamen durdu. A haber ekibi savaş öncesi bölgedeki Türkleri tahliye etmek için gönderilen ve şu anda Borispol'de bekletilen A400M uçaklarını görüntüledi.

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