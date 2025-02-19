Ukrayna lideri Zelenski Ankara’da!

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları Avrupa’da krize neden olurken, Türkiye barış için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Ankara’da kabul etti. Üç saat süren zirvede Erdoğan, “Bu savaş artık sona ermeli” diyerek Türkiye’nin barış için üzerine düşeni yapacağını vurguladı. Görüşmede, tahıl koridoru, insani yardımlar ve müzakere süreci ele alındı. Türkiye’nin diplomatik çabaları savaşın seyrini değiştirebilir mi? Gözler Ankara’dan gelecek yeni açıklamalarda.

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