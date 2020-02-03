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03.02.2020

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye başsağlığı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik. İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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