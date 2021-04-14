Ufuk Söylemez'den tepki çeken açıklama! AK Partili seçmenlere hakaret etti

Eski Bakan Ufuk Söylemez, 11 milyon üyesi bulunan AK Parti'nin seçmenine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Söylemez, üye sayısıyla adeta rekora giden AK Parti seçmeniyle ilgili skandal sözlere imza attı.

Milli iradeye "cahil" dedi AK Parti seçmenine hakaretler yağdırdı. Ana muhalefetin medya organı Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın programına katılan Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in sözleri büyük tepki çekti.

2002'den bu yana milli iradenin kararı ile iktidarda olan ve üye sayısını her geçen gün artıran AK Parti'yi hedef alan Söylemez, parti seçmenine de hakaret etti. Söylemez, 11 milyon üyesi bulunan AK Parti'nin üye sayısının düştüğünü iddia etti. Söylemez'in ifadeleri sosyla medyada büyük tepki çekti.