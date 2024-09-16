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Tutuklanan Enes Güran'ın kolundaki ısırık anne Yüksel Güran'a mı ait?

Tutuklanan Enes Güran'ın kolundaki ısırık anne Yüksel Güran'a mı ait?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.09.2024 09:52
Narin cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu olan anne Yüksel Güran hastaneye götürülmüştü. Annenin ağız ve diş kalıbı alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumunda incelemeler sürüyor. Peki, sonuç ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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