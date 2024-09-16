Tutuklanan Enes Güran'ın kolundaki ısırık anne Yüksel Güran'a mı ait?

Narin cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu olan anne Yüksel Güran hastaneye götürülmüştü. Annenin ağız ve diş kalıbı alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumunda incelemeler sürüyor. Peki, sonuç ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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