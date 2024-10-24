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TUSAŞ'taki terör saldırısında 3 kritik detay! Eldeki ilk veriler kimi işaret ediyor?

TUSAŞ'taki terör saldırısında 3 kritik detay! Eldeki ilk veriler kimi işaret ediyor?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 11:39
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, terör saldırısıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, TUSAŞ'a gerçekleştirilen alçak saldırının 2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör eylemine benzediğini belirtirken, "PKK terör örgütünün taşeron olarak görevlendirildiğine, stratejik üretim merkezleri üzerinde kahpe bir üst aklın çalışma yaptığına işaret ediyor!" dedi.
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