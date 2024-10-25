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TUSAŞ saldırısının perde arkası! Uzman isim A Haber’de yorumladı

TUSAŞ saldırısının perde arkası! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 12:02
Başkan Erdoğan’ın BRICS zirvesi dönüşü mesajlarını ve TUSAŞ saldırısını A Haber’de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, “Öcalan’ın sahneye davet edilmesinin özellikle Kandil tarafından kabul görmediği çok açık şekilde göründü. Burada Kandil’den çıkan sesler büyük oyunlar oynandığını gösteriyor.” dedi.
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