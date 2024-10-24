TUSAŞ saldırısı sonrası PKK’ya darbe! Rejim bayrağı altına saklanan teröristi A Haber görüntüledi

TUSAŞ'a saldırı sonrası Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu, vurulmaya da devam ediliyor. Şimdiye kadar ikisi üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca milli istihbarat teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK'lı terörist Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ rejim bayrağı altına saklanan bir teröristi görüntüled. İşte o özel görüntüler…

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