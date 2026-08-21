Türkiye kavruluyor! Afrika ve Basra sıcakları yurdu etkisi altına aldı: İstanbul'da hafta sonu alarmı

Kuzey Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırırken, özellikle Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 33-34 dereceye, bazı iç kesimlerde ise 35-36 dereceye çıkabileceğini belirtti. 22-25 Ağustos arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının 26 Ağustos'tan itibaren kuzeyden gelecek serin hava ile etkisini kaybetmesi bekleniyor.