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Turkuvaz Medya Grubu'ndan sağlık çalışanlarına: Türk Milleti olarak yanınızdayız
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde her gün yüzlerce insan hayatını kaybederken, ülkemizdeki sağlık personelleri haftalardır aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Turkuvaz Medya Grubu, sağlık personellerinin bitmek bilmeyen çalışma azminden dolayı bir reklam filmi yayınladı.
Turkuvaz Medya Grubu, koronavirüsle mücadelede haftalardır aralıksız çalışan sağlık personellerine minnet duyduklarını reklam filmiyle duyurdu.
Sağlık personellerini üstün gayretlerinden dolayı kutlayan Turkuvaz Medya Grubu'nun teşekkür filminde, "Dünyayı saran bu salgında Türk Milleti olarak, görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarının yanındayız. Yaptığınız her hizmet, Türkiye için bir minnet." ifadelerine yer verdi.
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