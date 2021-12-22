22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TURKOVAC’ta tarihi gün! Acil kullanım onayı çıktı Bakan Koca kutusunda çıkarıp gösterdi

TURKOVAC’ta tarihi gün! Acil kullanım onayı çıktı Bakan Koca kutusunda çıkarıp gösterdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2021 15:15
Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen törende seri üretimin başladığını ve yıl sonuna kadar yaygın kullanımın başlayacağını müjdeledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca törenden sonra yerli aşı TURKOCAV’ı kutudan çıkararak tüm Türkiye’ye gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan paylaştı! İşte o an
Bakan paylaştı! İşte o an
Başkan Erdoğan böyle müjdeledi!
Başkan Erdoğan böyle müjdeledi!
Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Yeni program amacına ulaşmıştır
"Yeni program amacına ulaşmıştır"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız!
Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız!
Türkiye dünden bugüne neler yaşadı?
Türkiye dünden bugüne neler yaşadı?
Memura ek zam ne kadar olacak?
Memura ek zam ne kadar olacak?
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
ABD’li diplomata suçüstü
ABD'li diplomata suçüstü
Canlı yayında siyasilere çağrı!
Canlı yayında siyasilere çağrı!
Durmuş Yılmaz’a sert tepki
Durmuş Yılmaz'a sert tepki
Daha Fazla Video Göster