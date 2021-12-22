TURKOVAC’ta tarihi gün! Acil kullanım onayı çıktı Bakan Koca kutusunda çıkarıp gösterdi

Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen törende seri üretimin başladığını ve yıl sonuna kadar yaygın kullanımın başlayacağını müjdeledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca törenden sonra yerli aşı TURKOCAV’ı kutudan çıkararak tüm Türkiye’ye gösterdi.

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