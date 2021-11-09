Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülebilir mi? Türkkan hakkında fezleke hazırlanır mı?

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına ağır şekilde küfür etmesi tüm Türkiye’de tepkiye yol açtı ancak Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti ve partiden bir yaptırım gelmedi. CHP ve İYİ Parti Lütfü Türkkan’a sahip çıktı derin sessizliklerini şehit yakınına iftira atarak bozdular. Şehit yakınına provokatör ve ahlaksız diyecek kadar da ileti gittiler. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İletişimci yazar Ali Saydam, Avukat Serkan Toper ve AK Parti Konya milletvekili Hacı Ahmet Özdemir değerlendirdi.

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