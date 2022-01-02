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Türkiye'yi şahlandıran lider Recep Tayyip Erdoğan

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Giriş: 02.01.2022 17:15
Türkiye'nin yazar kasa fırlatılan, isyanların, fakirliğin ülkesi olduğu günlerde düşünce ve fikir özgürlüğünün de önünün kapatıldığı dönemlerdi... Şiir okuduğu için mahkum edilen ve hakkında "Artık muhtar bile olamaz" diye manşetler atılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şahlandırma süreci...
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