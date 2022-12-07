Türkiye’ye Suriye için Rusya’dan özel ziyaret! ABD’den F-16 kararı! Bu gelişmeler ne anlama geliyor?

Türkiye yarın Rusya'dan önemli bir ismi ağırlayacak Putin'in Suriye temsilcisi yarın Türkiye'ye gelecek. Öte yandan ABD’de Türkiye’ye F-16 satışı konusunda önemli bir adım atıldı. Gündemin öne çıkan iki başlığını A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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