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Türkiye’ye Suriye için Rusya’dan özel ziyaret! ABD’den F-16 kararı! Bu gelişmeler ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 12:04
Güncelleme:07.12.2022 12:06
Türkiye yarın Rusya'dan önemli bir ismi ağırlayacak Putin'in Suriye temsilcisi yarın Türkiye'ye gelecek. Öte yandan ABD’de Türkiye’ye F-16 satışı konusunda önemli bir adım atıldı. Gündemin öne çıkan iki başlığını A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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