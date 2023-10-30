Türkiye'nin yol haritası ne olacak? Gazze'de katliam yapan İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?

Gazze'de katliamını sürdüren İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için Ankara hareket geçti. Bir hazırlık yapılıyor. Kulislerde konuşulanları ve daha fazlasını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel anlattı.

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