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Türkiye'nin yol haritası ne olacak? Gazze'de katliam yapan İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 15:56
Gazze'de katliamını sürdüren İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için Ankara hareket geçti. Bir hazırlık yapılıyor. Kulislerde konuşulanları ve daha fazlasını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel anlattı.
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