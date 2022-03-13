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Türkiye'nin yeni gurur kaynağı olacak Kızılelma olacak

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Giriş: 13.03.2022 23:13
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen İHA ve SİHA'lar hakkında paylaşımda bulundu. Hangarda gezen Bayraktar, Kızılelma'nın prototipini de göstererek ilk uçuşuna hazırlandığını ifade etti. Diğer yandan Bayraktar, Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu vurgularken "Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları" dedi.
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