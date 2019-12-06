Türkiye'nin sahadaki ve masadaki zaferlerinin perde arkası! Ezber bozan hamleler

Türkiye son 2 ayda diplomaside ezber bozan hamleler yaptı. Barış Pınarı Harekatı ile başlayan zaferler zincirine peş peşe halkalar eklendi. Sahada kazanılan başarılar masada politik güce çevrildi. Güneyinde terör koridoru oluşturma planlarını tuzla buz eden Türkiye, Akdeniz'deki enerji gasbı planına da "dur" dedi. işte son 2 ayda Türkiye'nin diplomasi trafiği ve kazanımları...