Türkiye’nin S-400 denemesi rahatsız etmişti! NATO Yunanistan’ın S-300 hamlesine neden sessiz?

Türkiye’nin Sinop’ta yaptığı S-400 deneme atışlarına "talihsiz" yorumunu yapan NATO, Yunanistan’ın S-300 hamlesine karşı sessizliğini koruyor. Peki, S-400 ve S-300'lerin özellikleri ve arasındaki farklar neler? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Sinop'ta yaptığı S-400 hava savunma sistemi test atışları Yunanistan'ı paniğe düşürmüş NATO üyelerinin de tepkilerini toplamıştı.

NATO, Türkiye'de yapılan test atışları üzerine "talihsizdir" yorumunda bulunarak, NATO müttefiklerin uçak filosu sistemine risk oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Yunanistan ise, Türkiye'ye ait S-400'lerden "ciddi manada rahatsız" olduğunu belirtti.

Fakat 7 yıl aradan sonra S-300 hava ve füze savunma sisteminin deneme atışı yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Türkiye'nin deneme atışı yapmasına tepki gösteren NATO'nun Yunanistan'a herhangi bir tepki göstermemesi bu konuda ki ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

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S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ?



1978'de testleri tamamlanan S-300 hava savunma sistemi, Rusya devleti tarafından işletilen Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi tarafından geliştirildi. Sistem, temel olarak orta ve kısa menzilli balistik ve hava saldırılarından koruma işlevini yerine getiriyor.

NATO, dünyanın en güçlü orta menzilli hava savunma sistemlerinden biri kabul edilen S-300'ü "SA-10" olarak isimlendiriyor. Üretildiği tarihten bugüne üzerinde bazı değişiklikler yapılan S-300, balistik füzelere karşı savunma amacıyla da kullanılıyor.

100 hedefi eş zamanlı radar takibine alabilen S-300 hava savunma sistemi, yaklaşık 5 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. 5 ila 150 kilometre menzilde hedefi vurma kapasitesine sahip sistemin balistik ve teknik özellikleri farklı olmak üzere çeşitli modelleri bulunuyor.



ABD DE GEÇMİŞTE S-300 SATIN ALDI



Hedefi vuruş kabiliyeti oldukça yüksek S-300 birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Sistem, 1978'den beri şu anda NATO üyeleri olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'nın yanı sıra Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Venezuela, Ermenistan, İran, Suriye, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna ve Vietnam tarafından kullanılıyor.

Bunun yanı sıra ABD'nin de geçmişte S-300 hava savunma sistemlerini "öğrenmek için" satın aldığı biliniyor.

New York Times gazetesinin 24 Aralık 1994'teki haberine göre, ABD S-300'ü incelemek ve kendi yapımı Patriot sistemlerini geliştirmek amacıyla gizlice bir adet S-300V sistemi satın aldı.

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisinin sistemi satın aldırdığı iddia edilen habere göre, hükümet yetkilileri, silah satıcıları ve askeri analistler S-300 alma operasyonunu gizli finansmanla yürüttü.



S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NE?



Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor.

S-400'LERLE İLGİLENEN DİĞER ÜLKELER



Rusya, daha önce Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya gibi NATO üyesi ülkeler dahil yaklaşık 20 ülkeye S-300 satarken, S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) oldu.

Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan. Bu kapsamda, S-400'lerle ilgilenen Hindistan, geçen yıl Rusya ile 5 milyar doları aşan değerde 5 adet S-400'ün satış sözleşmesini imzaladı.