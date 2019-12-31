Türkiye'nin Libya'ya desteği neden önemli?

Libya Türkiye'den askeri destek istedi, muhalefet ise bu çağrıyı halka algı operasyonuyla farklı yansıtma çalışmasına başladı. CHP ve organları Libya'da iki farklı grubun karşı karşıya geldiğini Türkiye'nin de bu 'kardeş kavgasına' karışmaması gerektiğini savundu. CHP'nin 'kardeş kavgası' ve 'iç mesele' terimleriyle başlattığı algı operasyonu sonrası A Haber Libya'daki olayların perde arkasını araladı. Libya'da neler oluyor? Türk askerinin Libya'ya gitmesi neden önemli? Libya'da bir kardeş kavgası mı var? İşte tüm gerçekler...