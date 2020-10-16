16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2020 11:41
Güncelleme:16.10.2020 12:02
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Birkaç haftadır ülke genelinde düşün yaşandığını belirten Bakan Koca, "İstanbul ve Bursa'da bir artış eğilimi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

SON 1 HAFTADA VAKALAR ARTTI

Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. Ancak İstanbul ve Bursa'da bir artış eğilimi gözüküyor.

Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar
Neden karşımıza dikildiler? İşte İsrail gerçeği...
Neden karşımıza dikildiler? İşte İsrail gerçeği...
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu!
Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu!
Gence'den dünyaya çağrı
Gence'den dünyaya çağrı
Fransa'dan alçak provokasyon!
Fransa'dan alçak provokasyon!
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Ermenistan'ın karanlık geçmişi
Ermenistan'ın karanlık geçmişi
HDP ile PKK'nın bağı gizlenemez
"HDP ile PKK'nın bağı gizlenemez"
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
FOX TV'den 'Kumpas mağdurlarına tazminat yok' yalanı
FOX TV'den 'Kumpas mağdurlarına tazminat yok' yalanı
AK Partili gençlere çirkin saldırı!
AK Partili gençlere çirkin saldırı!
Daha Fazla Video Göster