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Türkiye’nin kayıp yılları! Güneş Motel’de bakanlık pazarlığı

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 16:35
Türkiye darbelerle süreciyle başlayan ve koalisyon hükümetleriyle devam eden süreçte kalkınmadan ve yatırımdan uzak kaldı. 1961’den başlayan süreç 2002 yılına kadar sürdü. Siyasete kara leke olarak geçen konulardan biri ise Güneş Motel’de yapılan bakanlık pazarlıklarıydı. O dönemde yaşananları A Haber’e konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
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