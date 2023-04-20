20 Nisan 2023, Perşembe
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Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi üretime başladı! Bora binlerce kat değer kazandıran tesis
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, mart ayında Balıkesir Bandırma'da açıldı. Tesis sayesinde cevher işlenerek binlerce kat değer kazanıyor. Tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Bor karbür tesisiyle dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Bor karbür başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Detayları tesiste bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.