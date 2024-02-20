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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de!

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Giriş: 20.02.2024 08:23
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Gezeravcı, A Haber'den Yusuf Gül'ün sorularını yanıtladı. Gezeravcı, uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu açıklarken gençlere de tavsiyelerde bulundu.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber’de!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de!
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