Türkiye’nin göz bebeği İHA’lar! Kızılelma ilk uçuşuna gün sayıyor

Bayrak Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen insansız hava araçlarını hangardan özçekimle paylaştı. "Karşınızda Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA Bayraktar Kızılelma" dedi. Ve ilk uçuş için gün sayıyor mesajı verdi.

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