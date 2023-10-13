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Türkiye'nin Gazze'ye yardımları Mısır'da

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Giriş: 13.10.2023 16:37
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki siviller için Mısır'a gönderdiği insani yardım malzemeleri, Mısır'a ulaştı. Yardımlar, Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanmaya başladı.
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