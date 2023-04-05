05 Nisan 2023, Çarşamba
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Türkiye’nin en büyük lise kampüsü Esenyurt’ta! 20 bin öğrenci kapasitesi 10 lise
İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt, özellikle Başkan Erdoğan'ın buraya ayrı bir parantez açmasıyla eğitim ve öğretim alanında büyük gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Dünyada ikincisi sayılan 'lise kampüsü projesi' Esenyurt'ta hayata geçiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.