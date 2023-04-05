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Türkiye’nin en büyük lise kampüsü Esenyurt’ta! 20 bin öğrenci kapasitesi 10 lise

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 13:12
İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt, özellikle Başkan Erdoğan'ın buraya ayrı bir parantez açmasıyla eğitim ve öğretim alanında büyük gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Dünyada ikincisi sayılan 'lise kampüsü projesi' Esenyurt'ta hayata geçiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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