20 Mart 2024, Çarşamba
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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Yeni harita durum ne? Marmara’da tehlikenin boyutu…
Kahramanmaraş ve Marmara Denizi açıklarında bugün peş peşe depremler meydana geldi ve korkuya yol açtı. Öte yandan fay haritasında güncelleme yapıldı. Haritaya yeni faylar eklendi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan deprem uzmanı Gazi Üniversite Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen anlattı.