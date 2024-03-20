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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Yeni harita durum ne? Marmara’da tehlikenin boyutu…

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 14:54
Kahramanmaraş ve Marmara Denizi açıklarında bugün peş peşe depremler meydana geldi ve korkuya yol açtı. Öte yandan fay haritasında güncelleme yapıldı. Haritaya yeni faylar eklendi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan deprem uzmanı Gazi Üniversite Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen anlattı.
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