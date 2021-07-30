Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Marmaris, Osmaniye ve Adana’da son durum ne?

Marmaris'te orman yangını devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Armutalan'da başlayan yangın İçmeler'e ilerliyor. Alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor. İçmeler, Osmaniye, Turunç, Bayır ve Turgut mahalleleri yangından etkilendi. Osmaniye yangınında sabotaj izi var. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor, 5 kişi gözaltında Kadirli ilçesinde kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelerde yeniden yükselen alevler, Karatepe Aslantaş Milli Parkı’na sıçradı. Ve Adana Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'nde büyük yangın sürüyor. Yangın nedeniyle kapanan Mersin-Antalya karayolu ulaşıma açıldı. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.

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