Türkiye'nin askeri ve diplomatik başarısını CHP bile inkar edemedi! Türkiye istediğini aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etmesinin ardından, dünyanın merakla beklediği kararlar resmen açıklandı. Alınan kararlar Erdoğan ve Türkiye'nin büyük zaferi olarak yorumlandı. Türkiye'nin masada ve sahada edindiği büyük başarıyı CHP'de inkar edemedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir televizyon programında 'Anlaşmayı Türkiye açısından diplomatik bir başarı olarak görüyor musunuz?' sorusuna, "İstenilen bütün unsurlar elde edilmiş görünüyor. Kazanımlarımız güçlü. Türkiye istediğini aldı." yanıtını verdi.