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21.09.2019

Türkiye'nin 5. nesil yerli ve milli muharip uçağı ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı |Video

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'te yerli ve milli silahlar sergileniyor. Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı milli muharip uçağı ile taarruz İHA'sı Akıncı ise ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. İşte TEKNOFEST'e dair çarpıcı detaylar ve milli silahlar...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergilendi. MMU'nun birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterildi.

Festivale katılan yüz binlerce kişi yerli ve milli muharip uçağına yakından ilgi gösterdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST (İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) 22 Eylül 2019 Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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