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Türkiye'nin 23 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka vefat rakamları...

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Giriş: 23.01.2022 20:05
Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 75 bin 422 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,37 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 743 bin 552 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Havalandırması yetersiz mekanlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!"

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