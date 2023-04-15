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Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi: Kocaeli Şehir Hastanesi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 17:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri daha tamamlandı. 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.
21’inci şehir hastanesi: Kocaeli Şehir Hastanesi!
21’inci şehir hastanesi: Kocaeli Şehir Hastanesi!
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