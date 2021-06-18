18 Haziran 2021, Cuma
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Türkiye'den Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezasına sert tepki
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da "kamu düzenini bozmakla" suçlanan İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen hapis cezasına ilişkin, "Söz konusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür." ifadeleriyle tepki gösterdi.