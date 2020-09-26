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Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı: Rodos ve Meis Adası arasında... | NAVTEX ve ilanı nedir?

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Giriş: 26.09.2020 23:28
Son dakika haberi... Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı geldi. Buna göre; Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül’de atış eğitimi yapılacak. Peki, NAVTEX ve ilanı nedir? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex duyurusu yayınladı.

Sıcak gelişmeye göre; Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.



Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı
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