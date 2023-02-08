08 Şubat 2023, Çarşamba
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Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.