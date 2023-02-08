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Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü

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Giriş: 08.02.2023 23:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.
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