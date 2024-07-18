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Türkiye'den Nijer çıkarması! İşte üst düzey ziyaretin perde arkası

Türkiye'den Nijer çıkarması! İşte üst düzey ziyaretin perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 11:38
Türkiye Afrika ülkesi Nijer'e dün kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyetteki isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de vardı. O toplantıda neler konuşuldu? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında Nijer ziyaretinin perde arkasını anlattı.
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