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29.11.2019

Türkiye’den Macron’un küstah sözlerine sert yanıt

Türkiye karşıtlığını her platformda dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandal bir açıklamaya daha imza attı. Türkiye’nin terör örgütü YPG-PKK'ya yönelik Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan Macron ''Türkiye NATO'dan dayanışma beklemesin'' dedi. Macron'un skandal sözlerine Ankara’dan tepkiler peş peşe geldi. İşte haberin detayları…

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