Türkiye’den Macron’un küstah sözlerine sert yanıt

Türkiye karşıtlığını her platformda dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandal bir açıklamaya daha imza attı. Türkiye’nin terör örgütü YPG-PKK'ya yönelik Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan Macron ''Türkiye NATO'dan dayanışma beklemesin'' dedi. Macron'un skandal sözlerine Ankara’dan tepkiler peş peşe geldi. İşte haberin detayları…