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Türkiye'den İtalya Başbakanına tepki: Hadsiz ve çirkin ifadelerini geri almasını bekliyoruz
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya Başbakanının Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerinde, İtalya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.