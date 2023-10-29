Türkiye’den İsrail’e diplomat yanıtı! Dışişleri: İsrail zaten geri döndü

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı. Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret etti.

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